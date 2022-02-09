Каким был Киев в эпоху СССР

Киев в эпоху СССР был третьим по величине и важности городом Советского Союза. Столицу Украинской ССР ежегодно посещали десятки тысяч туристов, сюда прибывали иностранные делегации и известные музыканты. С 1959 по 1979 год население города выросло с 1,09 до 2,12 млн человек. В эти годы были возведены новые жилые массивы на левом берегу Днепра: Русановка, Березняки, Воскресенка, Левобережный, Комсомольский и другие. Построены многоэтажные гостиницы: «Лыбидь» (17 этажей, 1971 год), «Славутич» (16 этажей, 1972 год), «Киев» (20 этажей, 1973 год), «Русь» (21 этаж, 1979 год), «Турист» (26 этажей, 1980 год).

Город был крупным научно-индустриальным центром. Именно в Киеве в 1950 году был создан первый в СССР и континентальной Европе компьютер — МЭСМ.

После войны в стиле «сталинского ампира» был заново отстроен Крещатик. Ширина Крещатика увеличелась до 75 метров. Профиль улицы сделался асимметричным: проезжая часть 24 метра, два тротуара по 14 метров каждый, отделённые от проезжей части рядом деревьев, и каштановый бульвар с правой стороны, который отделяет жилую застройку от проезжей части.