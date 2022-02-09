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1 час назад

Каким был Киев в эпоху СССР

Александр Котлеткин

Киев в эпоху СССР был третьим по величине и важности городом Советского Союза. Столицу Украинской ССР ежегодно посещали десятки тысяч туристов, сюда прибывали иностранные делегации и известные музыканты. С 1959 по 1979 год население города выросло с 1,09 до 2,12 млн человек. В эти годы были возведены новые жилые массивы на левом берегу Днепра: Русановка, Березняки, Воскресенка, Левобережный, Комсомольский и другие. Построены многоэтажные гостиницы: «Лыбидь» (17 этажей, 1971 год), «Славутич» (16 этажей, 1972 год), «Киев» (20 этажей, 1973 год), «Русь» (21 этаж, 1979 год), «Турист» (26 этажей, 1980 год).

1/23 Вид из окна на Крещатик и здание Главпочтамта, 1962 год
Фото: РИА Новости
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2/23 Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, 1969 год
Фото: РИА Новости
3/23 Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, 1972 год
Фото: РИА Новости
4/23  Вид из парка Владимирская горка на реку Днепр. Справа - памятник Владимиру Великому, 1970 год
Фото: РИА Новости
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5/23 Жители Киева возлагают цветы к Вечному огню в парке Славы, 1972 год
Фото: РИА Новости
6/23 Жители Киева приветствуют Фиделя Кастро, 1963 год
Фото: РИА Новости
7/23 Площадь перед Дворцом спорта в Киеве, 1962 год
Фото: РИА Новости
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8/23 Вид на площадь Калинина (ныне - Площадь Независимости) в Киеве, 1972 год
Фото: РИА Новости
9/23 Вид на улицу Крещатик в городе Киеве, 1970 год
Фото: РИА Новости
10/23 Здание Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко, 1965 год
Фото: РИА Новости
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11/23 Золотые ворота в Киеве, 1972 год
Фото: РИА Новости
12/23 Памятник Герою Советского Союза генералу армии Николаю Фёдоровичу Ватутину, 1965 год
Фото: РИА Новости
13/23 Пешеходный Парковый мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова, 1966 год
Фото: РИА Новости
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14/23 Жители города Киева на Крещатике, 1968 год
Фото: РИА Новости
15/23 В Ботаническом саду города Киев, 1969 год
Фото: РИА Новости
16/23 Пляж на реке Днепр в городе Киев, 1969 год
Фото: РИА Новости
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17/23 Жилой микрорайон Русановка, 1969 год
Фото: РИА Новости
18/23 Здание Главпочтамта на Крещатике, 1967 год
Фото: РИА Новости
19/23 Гостиница "Москва" в Киеве, 1967 год
Фото: РИА Новости
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20/23 Парковый мост — пешеходный мост через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова, 1967 год
Фото: РИА Новости
21/23 Бульвар Дружбы народов, 1966 год
Фото: РИА Новости
22/23 Ресторан "Витряк" в Киеве, 1970 год
Фото: РИА Новости
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23/23 На улице Крещатик, главной улице города Киева, 1972 год
Фото: РИА Новости

Город был крупным научно-индустриальным центром. Именно в Киеве в 1950 году был создан первый в СССР и континентальной Европе компьютер — МЭСМ.

После войны в стиле «сталинского ампира» был заново отстроен Крещатик. Ширина Крещатика увеличелась до 75 метров. Профиль улицы сделался асимметричным: проезжая часть 24 метра, два тротуара по 14 метров каждый, отделённые от проезжей части рядом деревьев, и каштановый бульвар с правой стороны, который отделяет жилую застройку от проезжей части.

Как выглядел город и какими были его жители в эпоху СССР в галерее «Рамблера».

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