Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Она была представителем цирковой семьи. В 1964 году Денисова окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ). После этого несколько лет работала в номере «Акробаты с подкидными досками», а затем стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. С 1984 дрессировала лошадей и обезьян в собственном номере «Чубарые лошади и шимпанзе».