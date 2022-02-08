Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) умерла на 76 году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка.
В Росгосцирке назвали Денисову человеком высокой культуры и искрометного юмора.
Она была представителем цирковой семьи. В 1964 году Денисова окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ). После этого несколько лет работала в номере «Акробаты с подкидными досками», а затем стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. С 1984 дрессировала лошадей и обезьян в собственном номере «Чубарые лошади и шимпанзе».
Денисова и ее муж Сарват Бегбуди впервые в России стали работать с белыми тиграми. На цирковой арене их тигры выполняли пируэты, прыгали через огонь, ходили по бревну на высоте и поднимались под купол на качелях.
«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Ольги Николаевны Денисовой в связи с ее уходом. Светлая память о замечательном артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили в Росгосцирке.