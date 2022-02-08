Первые QR-коды по антителам выдадут россиянам 21 февраля

QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Это утверждено приказом министерства здравоохранения, опубликованным на интернет-портале правовой информации.

Фото: Игорь Самохвалов/ПГ Игорь Самохвалов/ПГ

Сейчас такой код можно получить в случае вакцинации от коронавирусной инфекции или после выздоровления. Он формируется автоматически. Приказом Минздрава в перечень оснований для выдачи QR-кода добавляется положительный результат теста на антитела.

«Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе.

Таким образом, получить сертификат по результатам теста на антитела можно будет только один раз. При этом срок его действия составит полгода с момента получения.