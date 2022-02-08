Первые QR-коды по антителам выдадут россиянам 21 февраля

QR-код с 21 февраля в России можно будет получить по результатам теста на антитела. Это утверждено приказом министерства здравоохранения, опубликованным на интернет-портале правовой информации.
Сейчас такой код можно получить в случае вакцинации от коронавирусной инфекции или после выздоровления. Он формируется автоматически. Приказом Минздрава в перечень оснований для выдачи QR-кода добавляется положительный результат теста на антитела.
«Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления с использованием Единого портала», — говорится в приказе.
Таким образом, получить сертификат по результатам теста на антитела можно будет только один раз. При этом срок его действия составит полгода с момента получения.
Министерство юстиции 5 февраля зарегистрировало приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медпомощи в период распространения коронавируса. Согласно документу, после обращения на горячую линию с пациентом, который может наблюдаться амбулаторно, проведут дистанционную консультацию. По итогам ему могут оформить электронный лист нетрудоспособности на срок семь дней без сдачи ПЦР-теста.