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10 минут назад

Приезжему пришлось покинуть Россию из-за фото с мусором в Москве

Мослента

Приезжему гражданину Таджикистана пришлось покинуть территорию России из-за фотографии с мусором. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Иностранцу пришлось покинуть РФ из-за фото в Москве
Фото: Telegram-канал BAZATelegram-канал BAZA

По данным источника, мужчина приехал в Москву и сразу пошел устраиваться на работу, где ему пообещали должность и помощь в подготовке документов. Но на выходе из здания приезжего задержали сотрудники полиции.

Правоохранители отвезли мигранта в отделение и решили привлечь его к ответственности за работу без патента. Для того, чтобы приложить к делу доказательства, они отвели приезжего мужчину к контейнеру, дали ему в руки мусор и зафиксировали момент выбрасывания на камеру.

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Полученный кадр в итоге предоставили суду в качестве доказательства незаконной работы. Однако выяснилось, что судья не опросил ни реального работодателя, ни его представителя, который, предположительно, принял мужчину на работу в тот же день.

В результате мигранта выдворили из страны и оштрафовали на пять тысяч рублей. Правозащитники намерены обжаловать приговор суда — жалоба будет рассмотрена в течение двух месяцев.

Ранее жителей Новой Москвы возмутило нежелание работодателей официально оформлять на службу мигрантов. Владельцы квартир в ЖК «Испанские кварталы» отметили, что приезжие страдают из-за этого.

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