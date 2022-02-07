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38 минут назад

Россияне остались без дешевых туров в Турцию

Цены на организованный отдых в Турции могут вырасти на 50% уже в апреле, предупредили в Российской ассоциации туроператоров (АТОР).

Россияне остались без дешевых туров в Турцию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туроператоры сообщают о хороших темпах раннего бронирования турецких отелей на лето. Согласно текущим оценкам, этой зимой доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето превысила 70%.

По данным крупнейших туроператоров, цены на турецкие отели в валюте в ходе текущей кампании раннего бронирования выросли в пределах 10% по сравнению с прошлым годом, рублевые цены увеличились на 20-25%.

По окончании периода раннего бронирования (у большинства операторов - 31 марта) цены на проживание в отелях Турции могут вырасти в среднем еще на 25-40%, в дорогих отелях – на 50%, предупредили в АТОР.

Кроме того, игроки рынка прогнозируют отсутствие горящих туров в мае-июне из-за высокого спроса на раннее бронирование.

Главным направлением, на которое приходится 80% российских заявок, остается Анталья. Внутри региона россияне более всего интересуются отелями в Алании и Кемере.

По мнению аналитиков АТОР, к концу акции раннего бронирования все туроператоры вернутся к допандемийным объемам продаж турецкого направления или превзойдут их.

Популярность раннего бронирования Турции в ассоциации объясняют лояльными условиями, максимально снижающими риски туристов в случае закрытия направления, а также выгодными предложениями по оплате. Ряд туроператоров предлагают внести 20-25% стоимости тура при бронировании, а оставшуюся сумму заплатить за 11-14 дней до вылета.

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