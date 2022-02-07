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3 часа назад

В РПЦ прокомментировали слова Лукашенко о Боге-белорусе

Москва24

Вопрос о национальной принадлежности Бога не принято обсуждать среди христиан России, Белоруссии и Украины, заявил "Ленте.ру" священник РПЦ и психолог Андрей Лоргус.

В РПЦ прокомментировали слова Лукашенко о Боге-белорусе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У Бога не может быть никакой национальности, не может быть даже так поставлен вопрос. Если говорить о личности сына божьего Иисуса Христа, конечно, он был из еврейского народа, в этом никто не сомневается", – добавил Лоргус.

По словам эксперта, стремление указать национальность Бога возникло в древние времена во многих странах. Он считает, что этнофилетизм связан с личностными структурами и язычеством и является глупым с точки зрения народа, государства и политики.

"Многие народы возвращаются к своим языческим корням – это в том числе попытка новой национальной религиозной идентичности. Христианство не дает такой возможности, потому что интернационально, а язычество дает", – отметил Лоргус.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Бога белорусом. Об этом он заявил журналисту Владимиру Соловьеву, утвердительно ответив на вопрос: "Бог сегодня – белорус?"

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