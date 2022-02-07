В России выставлен на продажу золотой пулемет «Максим»

Продавец хочет получить за пулемет «Максим», украшенный золотом 999-й пробы и картинками с религиозными сюжетами, 12 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, выставленный на продажу пулемет аноним изначально хотел преподнести в дар патриарху Кириллу на день ангела, который у главы Русской православной церкви 24 мая.

Однако Федеральная служба охраны, которая согласовывает подарки в том числе и патриарху, такой дар не одобрила.

В итоге пулемет, украшенный золотом, был выставлен на продажу за 12 миллионов рублей.