Россиянин выиграл 13 млн рублей в моментальной лотерее

Владелец тюменской ресторанной группы Владислав Захаров выиграл суперприз в размере 13 133 715 рублей в государственной лотерее. Предприниматель с супругой Еленой купили пять тиражей подряд в моментальном розыгрыше «Рапидо» через мобильное приложение, выяснил «ФедералПресс».
«Было приятно увидеть эту сумму в личном кабинете. Я считаю, что мы родились под счастливой звездой! Будем продолжать покупать билеты и верить, что в следующий раз станем мультимиллионерами!» – цитируют победителей пресс-служба «Столото».
Сообщение о выигрыше на мобильный пришло посреди рабочего дня во время совещания. Напомним, Владислав Захаров владеет ресторанной группой «Винград», в составе которой рестораны «Семья пятниц», «Бухара», Pizza Express, его жена Елена – управляющая call-центром. Счастливчики решили потратить выигрыш на новую машину супруге.
Перед Новым годом «ФедералПресс» писал, что «Столото» разыскивают тюменца, выигравшего 13 млн рублей.