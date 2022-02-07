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1 час назад

Тюменский предприниматель выиграл более 13 млн рублей в моментальной лотерее

Владелец тюменской ресторанной группы Владислав Захаров выиграл суперприз в размере 13 133 715 рублей в государственной лотерее. Предприниматель с супругой Еленой купили пять тиражей подряд в моментальном розыгрыше «Рапидо» через мобильное приложение, выяснил «ФедералПресс».

Россиянин выиграл 13 млн рублей в моментальной лотерее
Фото: ТАССТАСС

«Было приятно увидеть эту сумму в личном кабинете. Я считаю, что мы родились под счастливой звездой! Будем продолжать покупать билеты и верить, что в следующий раз станем мультимиллионерами!» – цитируют победителей пресс-служба «Столото».

Сообщение о выигрыше на мобильный пришло посреди рабочего дня во время совещания. Напомним, Владислав Захаров владеет ресторанной группой «Винград», в составе которой рестораны «Семья пятниц», «Бухара», Pizza Express, его жена Елена – управляющая call-центром. Счастливчики решили потратить выигрыш на новую машину супруге.

Перед Новым годом «ФедералПресс» писал, что «Столото» разыскивают тюменца, выигравшего 13 млн рублей.

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