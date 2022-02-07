Похороны предложили сделать госуслугой

Депутаты Госдумы намерены в феврале вынести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Ведомости».

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Источники издания в Госдуме, а также близкие к администрации президента уточнили, что законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле».

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«Фактически сегодня услуги по организации похорон может выполнять любой желающий, поскольку четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет», – пояснила изданию исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

В свою очередь руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш отметил, что на рынке ритуальных услуг сейчас «фактически работает кто попало», что приводит к «дикому завышению цен».

Авторы законопроекта предлагают обязать компании (юрлица и индивидуальных предпринимателей), которые занимаются ритуальными услугами, получать разрешение. Планируется, что его будут выдавать уполномоченные органы субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ «Ритуал»).

Организации смогут подавать заявку через региональные порталы госуслуг. Все компании, получившие разрешение, будут занесены в специальный реестр. Также предполагается создание реестра недобросовестных ритуальных компаний.

Источник издания Госдуме также пояснил, что законопроект предполагает и инвентаризацию кладбищ.

«Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр», – заметил он.