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1 час назад

Похороны в России предложено сделать госуслугой

Депутаты Госдумы намерены в феврале вынести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о похоронном деле в России и сделать похороны госуслугой. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета «Ведомости».

Похороны предложили сделать госуслугой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники издания в Госдуме, а также близкие к администрации президента уточнили, что законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле».

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«Фактически сегодня услуги по организации похорон может выполнять любой желающий, поскольку четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет», – пояснила изданию исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

В свою очередь руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш отметил, что на рынке ритуальных услуг сейчас «фактически работает кто попало», что приводит к «дикому завышению цен».

Авторы законопроекта предлагают обязать компании (юрлица и индивидуальных предпринимателей), которые занимаются ритуальными услугами, получать разрешение. Планируется, что его будут выдавать уполномоченные органы субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ «Ритуал»).

Организации смогут подавать заявку через региональные порталы госуслуг. Все компании, получившие разрешение, будут занесены в специальный реестр. Также предполагается создание реестра недобросовестных ритуальных компаний.

Источник издания Госдуме также пояснил, что законопроект предполагает и инвентаризацию кладбищ.

«Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр», – заметил он.

Напомним, что летом 2021 года российские производители гробов уведомили ритуальные агентства о росте цен на свою продукцию на 30–60 процентов. «Коммерсант» писал, что в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала семи тысяч рублей, а с августа выросла до 9,2 тысячи. Более дорогие образцы подорожали с 15 до 20–25 тысяч рублей. При этом в Москве частная ритуальная компания выставила на продажу элитные гробы «Патриот» с двуглавым орлом за более чем полмиллиона рублей.

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