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1 час назад

В российском регионе ввели обязательную маркировку для всех собак

В Приморье депутаты приняли в трех чтениях поправки в краевой законопроект «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае», согласно которым в российском регионе вводится маркировка для всех собак, а также создание единой базы маркированных животных. Об этом сообщает РИА Новости.

В Приморье ввели обязательную маркировку для всех собак
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Ведение базы будет осуществляться ветинспекцией. С 1 июня 2022 года владельцы собак должны будут обратиться в соответствующие ветслужбы, чтобы промаркировать собак и поставить их на учет», — сказал парламентарий Сергей Слепченко.

Он объяснил, что поправки в краевой законопроект расширят объем полномочий органов местного самоуправления по обращению с животными, а также наделят новыми полномочиями правительство региона. Помимо этого, увеличится финансирование на мероприятия по отлову и содержанию беспризорных собак.

По словам депутата, за 2021 год в регионе зафиксировали 202 нападения собак на людей, в результате 55 человек пострадали от укусов животных. Всего в крае насчитывается 4500 бездомных собак.

Ранее власти Приморья ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак. Такая мера была принята в связи с повышением активности животных без владельцев, случаями нападения бездомных собак на людей, а также в целях предупреждения распространения заразных болезней, общих для человека и бродячих животных.

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