Майор российской полиции стала мужчиной

Майор полиции из Москвы стала мужчиной. Россиянка, работавшая в столичном МВД дознавателем, официально сменила пол, сообщает Baza.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным издания, 35-летная сотрудница МВД в звании майора получила новые документы на родине, в городе Прохладный. В январе полицейский получила новое свидетельство о рождении и паспорт, а уже 1 февраля столичное МВД выпустило необходимый приказ.

Сообщается, что раньше россиянку звали Мария, теперь ее имя — Александр. Неизвестно, подвергалась ли женщина медицинскому вмешательству — гормональной терапии или операции.

Российские законы разрешают менять пол по собственному желанию, однако для этого необходимо пройти врача-психиатра и специальную врачебную комиссию — согласно Международной классификации болезней (МКБ), такое состояния является болезнью. В МКБ-10 использовался термин «транссексуализм», в МКБ-11 его заменили на «гендерное несоответствие в подростковом и взрослом возрасте». После необходимых медицинских манипуляций можно менять документы.