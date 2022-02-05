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1 час назад

Москвичи обнаружили «воробьиный индикатор весны»

Житель Москвы в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» заявил об обнаружении индикатора весны в одном из столичных дворов.

Москвичи обнаружили «воробьиный индикатор весны»
Фото:  страница Airport/Sokol Da Neighborhood на Facebook страница Airport/Sokol Da Neighborhood на Facebook

Мужчина прикрепил к публикации снимок дерева, которое плотно покрыто сидящими на его ветках воробьями. «Воробьиный индикатор весны на улице Самеда Вургуна оглушительно сигнализирует о грядущем», — подписал автор топика.

Подписчики сообщества оценили юмор москвича, подсчитав также, что до начала весны осталось всего четыре понедельника. Некоторые отметили, что «воробьиный индикатор» работает и в их дворах. «Это кормушка сигнализирует. У меня тоже во дворе как насыплют им корма — начинается дебош», «Сегодня птицы по-весеннему чирикали», «Уже неделю точно по утрам птицы поют», — отметили юзеры.

Ранее, в ноябре 2021 года, москвич заявил в сети об исчезновении воробьев из города, взволновав остальных пользователей. «Месяц как приехал с дачи и ни одного воробья не видел! Убедитесь сами на улице», — написал он.

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