Житель Китая назвал самые вкусные русские блюда

Пользователь одного из популярных в Китае порталов WeChat рассказал своим соотечественникам, какие русские блюда самые вкусные. В список он включил щи, окрошку, хлеб, разнообразные каши.

«Щи из капусты - основное суповое блюдо русской кухни, обычно незаменимое на обеденном столе местных жителей, а также на некоторых праздниках. Оно очень вкусное и обладает очень высокой питательной ценностью. В России, где климат, как правило, холодный и сухой, это блюдо аппетитно и снимает усталость. Весной и летом местные жители обычно добавляют в суп измельченный чеснок или крапиву», - полагает пользователь.

Китайцу очень понравилась уха. Он сообщил соотечественникам, что в России ее готовят из карася, сига, окуней или судака.

Также он настоятельно порекомендовал попробовать российский мед. По его мнению, он один из лучших в мире. При этом автор подчеркнул, что пчеловодство в России появилось много веков назад.

Автор крайне положительно отозвался о шаурме, которая «встречается на каждом углу» и сочном вкусном шашлыке.