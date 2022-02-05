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39 минут назад

Житель Китая назвал самые вкусные русские блюда

Пользователь одного из популярных в Китае порталов WeChat рассказал своим соотечественникам, какие русские блюда самые вкусные. В список он включил щи, окрошку, хлеб, разнообразные каши.

Житель Китая назвал самые вкусные русские блюда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Щи из капусты - основное суповое блюдо русской кухни, обычно незаменимое на обеденном столе местных жителей, а также на некоторых праздниках. Оно очень вкусное и обладает очень высокой питательной ценностью. В России, где климат, как правило, холодный и сухой, это блюдо аппетитно и снимает усталость. Весной и летом местные жители обычно добавляют в суп измельченный чеснок или крапиву», - полагает пользователь.

Китайцу очень понравилась уха. Он сообщил соотечественникам, что в России ее готовят из карася, сига, окуней или судака.

Также он настоятельно порекомендовал попробовать российский мед. По его мнению, он один из лучших в мире. При этом автор подчеркнул, что пчеловодство в России появилось много веков назад.

Автор крайне положительно отозвался о шаурме, которая «встречается на каждом углу» и сочном вкусном шашлыке.

Отметил он и колбасы, с грустью заявив при этом, что китайские студенты после возвращения на Родину очень по ним скучают.

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