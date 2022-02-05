Умер режиссер Виктор Бутурлин

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин – режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом»… Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником», - говорится в некрологе.