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40 минут назад

Умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Российский режиссер и сценарист Виктор Бутурлин скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в «Ленфильме».

Умер режиссер Виктор Бутурлин
Фото: ЛЕНФИЛЬМЛЕНФИЛЬМ

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин – режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом»… Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником», - говорится в некрологе.

Виктор Бутурлин дебютировал на киностудии яркой музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, которого не стало несколько дней назад.

Режиссер создал сериалы «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер».

Фильмы Виктора Бурурлина «Садовник» и «Торможение в небесах» были отмечены призами фестивалей.

Среди последних работ режиссера – документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.

В 2004 году Бутурлину было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств РФ.

О времени прощания с режиссером будет сообщено позднее.

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