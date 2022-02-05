Казахи раскритиковали заявление Хинштейна о мигрантах

«Да, приезжают из разных стран бывшего СССР люди разные. Но я бы не сказал, что приезжают исключительно негативно настроенные лица. Да, большинство приезжающих — это рабочие. Квалифицированных специалистов мало среди них. Но у нас в России своих высококвалифицированных специалистов более чем достаточно. Хоть бы о них позаботиться, об их заработной плате. Когда своих не можем обеспечить, говорить о том, что надо привозить только высококвалифицированных специалистов, на мой взгляд, глуповато.



Высококвалифицированные специалисты и у себя на родине востребованы и получают достойную оплату. А, с другой стороны, рабочих катастрофически не хватает сегодня. Большинству из них наставили запреты по надуманным основаниям. Многих повыдворяли — в этом смысле Управление по вопросам миграции работает очень активно. За любую мелочь они подвергаются штрафам и выдворениям. Поэтому я не вижу оснований для опасений, что они прямо навалились в Россию».