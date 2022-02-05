Казахи раскритиковали заявление Хинштейна о мигрантах

Депутат написал в своём Telegram-канале, что в Россию переезжает много малограмотных иностранцев.
По мнению парламентария, их дети отличаются по воспитанию, менталитету и культуре от коренных россиян, из-за чего возникают конфликты. Он призвал решать проблему системно.
Глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге, член Международной коллегии адвокатов Мухтар Антеев заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что не согласен с Хинштейном.
«Да, приезжают из разных стран бывшего СССР люди разные. Но я бы не сказал, что приезжают исключительно негативно настроенные лица. Да, большинство приезжающих — это рабочие. Квалифицированных специалистов мало среди них. Но у нас в России своих высококвалифицированных специалистов более чем достаточно. Хоть бы о них позаботиться, об их заработной плате. Когда своих не можем обеспечить, говорить о том, что надо привозить только высококвалифицированных специалистов, на мой взгляд, глуповато.
Высококвалифицированные специалисты и у себя на родине востребованы и получают достойную оплату. А, с другой стороны, рабочих катастрофически не хватает сегодня. Большинству из них наставили запреты по надуманным основаниям. Многих повыдворяли — в этом смысле Управление по вопросам миграции работает очень активно. За любую мелочь они подвергаются штрафам и выдворениям. Поэтому я не вижу оснований для опасений, что они прямо навалились в Россию».
Антеев посчитал, что удачным решением проблемы была бы помощь в образовании мигрантов.
«Никто не против, чтобы была какая-то система, которая способствует повышению уровня знаний, образования въезжающих рабочих. Но кто этим будет заниматься? Но у нас занимаются только тем, чтобы их вылавливать и выдворять. Я даже не видел, чтобы была государственная программа с такой целью. Пусть тогда, как депутат, [Хинштейн — прим. ГМ] вносит законопроект на этот счёт. Идея хорошая, если она не останется просто пустым заявлением популистского характера».
Антеев отметил, что люди, которые способны нанести вред другим, «ненормальные» и могут найтись в любой социальной группе. Это не должно влиять на отношение к национальности, подчеркнул он. При этом злоумышленников необходимо наказывать — выдворением из страны, если это мигранты, или по закону, если у них имеется гражданство РФ, считает представитель диаспоры.
Поводом к высказыванию Хинштейна стал инцидент, произошедший в Самаре. По словам очевидцев, трое мальчиков из среднеазиатских семей 11, 10 и 9 лет затолкали в сугроб 8-летнюю ученицу второго класса и начали пинать ногами. Родители пострадавшего ребёнка написали заявление в полицию. При этом очевидцы написали в соцсетях, что им поступают угрозы от семей мальчиков. Случившимся занялась полиция, прокуратура и департамент образования Администрации Самары.