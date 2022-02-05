В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19

В России официально отменили карантин для людей, контактировавших с больными COVID-19. Теперь им не придется уходить на самоизоляцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

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Также в документе говорится, что если лечение больного с коронавирусом составляет более недели, то для выписки ему более не требуется отрицательный тест.

Отмечается, что постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что коронавирус мутировал и больше не проникает в легочную ткань, поражая, в основном, верхние дыхательные пути. Таким образом, он постепенно приспосабливается к организму человека.

«Свойства омикрона: очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, — при кори, при паротите», - рассказала она.