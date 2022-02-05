Забайкалье зачистят от беспризорных собак

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей

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С 5 февраля в Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности из-за нападения бездомных собак на людей. С начала 2022 года в одной только Чите зафиксировали 64 случая укусов людей собаками. Накануне сорвавшийся с привязи алабай «снял скальп» с трехлетнего ребенка, а неделю назад бродячие псы загрызли девочку насмерть.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении режима повышенной готовности (ПГ) из-за многочисленных нападений собак на людей. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Начал <…> действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Постановление вступило в силу 5 февраля. Режим ПГ предполагает, что на улицах забайкальских городов и населенных пунктов не должно остаться беспризорных животных.

«Это позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных», — отметили в региональной администрации.

Кроме того, Госветслужба должна быстро обеспечить функционирование временных приемников для собак. Безопасность людей должна быть обеспечена как можно скорее, подчеркнул губернатор.

С начала 2022 года в столице края, Чите, зарегистрировали 64 случая укусов собаками людей. За 2021 год на территории всего Забайкалья Роспотребнадзор зафиксировал более 2,3 тыс. собачьих укусов, из них 212 – опасных, 11 – с множеством глубоких ран.

Нападение алабая

В четверг, 3 февраля, пресс-служба Следственного управления СКР по Забайкалью сообщила, что сорвавшаяся с привязи собака породы алабай напала на трехлетнего ребенка в поселке Кокуй Сретенского района.

«На вокзале алабай напал на трехлетнего ребенка, снял скальп просто, наложили 48 швов»,— сообщила местная жительница порталу Zab.ru.

При этом глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил изданию «Чита.ру», что пес находился на привязи «в ограде» и ребенок к животному подошел первый.

Гибель девочки

22 января в поселке Домна Читинского района стая бездомных собак загрызла насмерть семилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из музыкальной школы.

«Собаки эти появились недавно. У нас таких псов не было, их кто-то привозит и выбрасывает у нас», — рассказала «Чите.ру» местная учительница, которую тоже покусали псы.

Жители Домны сообщили журналистам, что власти на обращения из-за разгула бродячих собак не реагируют – или отвечают отписками. На улице псы появляются из-за бедности населения, считают некоторые домнинцы.

«У каждого человека была собака, был достаток содержать их дома. А сейчас пенсия нищенская, зарплата нищенская. Собаку прокормить нечем», — заявили собеседники портала.

По мнению других жителей Домны, причина бедствия – разбросанный мусор и несанкционированные свалки, привлекающие животных.

«Занимательно, что после смерти ребенка за сутки нашелся автобус для подвоза детей в школу. Нашлась техника, чтобы убрать мусор со всех помоек. Нашлись те, кто отловил 25 собак (такое количество на момент публикации сообщает городская администрация). Все нашлось, но ради этого пришлось погибнуть девочке», — говорится в материале.

23 января глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал ужесточить законодательство для предупреждения гибели людей из-за нападения бездомных собак.

Внимание СМИ и чиновников привлекли случаи, подобные забайкальским нападениям: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал отловить всех бездомных собак в регионе и подвергнуть их стерилизации.

«Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит.



Найдите службам отлова собак волонтеров, дайте машины для поиска стай. В течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать их на волю нельзя, нужно держать в приютах», — приводит слова губернатора РИА «Новости».

В Саратове 2 февраля стая бродячих собак напала на ребенка, его укусили за локоть. Местный СУСК начал доследственную проверку. Глава регионального правительства Роман Бусаргин сообщил, что из бюджета Саратовской области выделят 5 млн рублей на гранты приютам для собак.

Сообщается о нападениях бездомных псов на людей в Челябинской, Вологодской и Мурманской областях, Магаданской области и Карелии. Девять бродячих собак напали на школьницу в Астрахани, там же 26 января загрызли насмерть местного жителя.

Кинолог-эксперт в разговоре с «Аргументами и Фактами» рассказал, как нужно вести себя при нападении собаки. «Если вы встретили стаю, сделайте все, чтобы они не смогли зайти сзади, потому что именно так они нападают. Стойте и не шевелитесь, пока они не пройдут мимо», — заявил специалист. Однако если животные нападают, то нельзя ни в коем случае убегать — нужно стоять на месте и отбиваться.