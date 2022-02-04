Попова: темпы распространения омикрона снизились

Темпы распространения омикрон-штамма коронавируса в России снизились. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС. При этом, по словам Поповой, доля омикрон-варианта вируса среди заболевших в Москве и Санкт-Петербурге составляет уже 80%.
«Например, в Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов - это штаммы варианта омикрон. В некоторых субъектах РФ этот удельный вес меньше», - заявила главный санитарный врач России в эфире телеканала «Россия 24».
В среднем по РФ на омикрон приходится 50% всех случаев заболевания коронавирусом, отметила Попова.
«Динамика развития и, так скажем, наступления штамма омикрон несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем», - сказала она.
Также Попова сообщила, что около 3% заражений омикроном в России приходится на подвариант BA.2, первый заболевший этим подвидом был выявлен 13 января.
По словам главы Роспотребнадзора, штамм омикрон вдвое заразнее вируса гриппа, значительная часть населения в крупных городах заражается именно омикроном.
За последние сутки в России был выявлен 168 201 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 682 человека, выздоровели 58 449 человек. В лидерах по заболеваемости остаются Москва (25 019 заболевших), Санкт-Петербурге (21 832) и Московская область (11 255).