Лукашенко пообещал Соловьеву именной танк

Телеведущий журналист Владимир Соловьев после двухчасового интервью с президентом Белоруссии поведал журналистам о подарках, с которыми он уезжает от последнего. Видео его ответа опубликовало в своем Telegram-канале агентство «БЕЛТА».

«Три золотых слитка, два ларца изумрудов, бриллиантов. Еще обещали именной танк», — с юмором рассказал журналистам Соловьев об обещанных ему Лукашенко подарках.

Слова о личной боевой машине также подтвердили в пресс-службе президента Белоруссии.

«Танк точно», — сказали там.

Стоит отметить, что Соловьев тоже приехал на встречу с Лукашенко не с пустыми руками. Телеведущий подарил президенту Белоруссии книгу — первый сборник документов страны, датированный 1724 годом издания.