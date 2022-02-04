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4 минуты назад

Лукашенко пообещал Соловьеву именной танк

Телеведущий журналист Владимир Соловьев после двухчасового интервью с президентом Белоруссии поведал журналистам о подарках, с которыми он уезжает от последнего. Видео его ответа опубликовало в своем Telegram-канале агентство «БЕЛТА».

«Три золотых слитка, два ларца изумрудов, бриллиантов. Еще обещали именной танк», — с юмором рассказал журналистам Соловьев об обещанных ему Лукашенко подарках.

Слова о личной боевой машине также подтвердили в пресс-службе президента Белоруссии.

Соловьев заявил о трагедийной ситуации на постсоветском пространстве

«Танк точно», — сказали там.

Стоит отметить, что Соловьев тоже приехал на встречу с Лукашенко не с пустыми руками. Телеведущий подарил президенту Белоруссии книгу — первый сборник документов страны, датированный 1724 годом издания.

Также в беседе с журналистами Соловьев признался, что интервью с Лукашенко получилось «огненным, честным и прямым».

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