Три новых музея откроются в историческом центре Тулы

«Везде спрос рождает предложение. Мы шаг за шагом, запуская один музей за другим, видели интерес не только наших коллег, но и местных жителей, и людей, которые приезжают в Тулу. Мы постоянно шутим в Минкультуры, что в Тульской области есть одна проблема — выходных не хватит, потому что такое количество пространств, мест, куда можно прийти. Сейчас уже некоторые федеральные музеи ко мне обращаются и спрашивают, может быть, мы тоже откроем?" Началась такая соревновательность, потому что это, действительно, очень востребовано», — рассказала Любимова.