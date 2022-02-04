Три новых музея откроются в историческом центре Тулы

Министр культуры России Ольга Любимова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали соглашение об открытии трех новых федеральных музеев в историческом центре Тулы.
«Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению еще трех новых филиалов федеральных учреждений: Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина, Политехнического музея, Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева», — приводит «РИА Новости» слова Любимовой.
Министр добавила, что предстоит проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства к региональной специфике.
«Везде спрос рождает предложение. Мы шаг за шагом, запуская один музей за другим, видели интерес не только наших коллег, но и местных жителей, и людей, которые приезжают в Тулу. Мы постоянно шутим в Минкультуры, что в Тульской области есть одна проблема — выходных не хватит, потому что такое количество пространств, мест, куда можно прийти. Сейчас уже некоторые федеральные музеи ко мне обращаются и спрашивают, может быть, мы тоже откроем?" Началась такая соревновательность, потому что это, действительно, очень востребовано», — рассказала Любимова.
Политехнический музей сможет организовывать выставки и станет открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов. Директор музея Елена Проничева отметила, что учреждение планируется открыть в 2023 году и представит в экспозиции предметы из собственных фондов.
Театральный музей Бахрушина представит историю театра, костюма и театральных деятелей. Генеральный директор музея Кристина Трубинова отметила, что несколько месяцев команда музея работает над созданием концепции будущей экспозиции под названием «Мир театральных профессий».
Директор музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева Михаил Миндлин сообщил, что тульский филиал представит произведения древнерусского искусства эпохи Андрея Рублева, а именно периода после Куликовской битвы.
Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.
«Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части Тулы в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера — с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле», — добавил Дюмин.
Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».