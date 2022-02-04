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30 минут назад

Россию обвинили в гигантских выбросах парникового газа

Спутниковые данные помогли ученым отследить более 1800 сверхвыбросов метана с нефтяных и газовых месторождений по всему миру. Больше всего в гигантских выбросах парникового газа оказались виноваты Россия и еще пять стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Россию обвинили в гигантских выбросах парникового газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные были собраны французскими и американскими учеными за 2019 и 2020 годы. Спутники каждый месяц фиксировали до 150 метановых шлейфов, некоторые из которых распространялись на сотни километров.

Сверхвыбросы метана составляют от 8 до 12 процентов всех выбросов в нефтегазовом секторе, при этом многие из них можно сократить с помощью небольших затрат. Кроме того, сокращение выбросов принесет чистую выгоду шести странам, которых больше всего обвиняют в загрязнении окружающей среды метаном — это Россия, Туркменистан, США, Казахстан, Иран и Алжир.

В рамках исследования ученые также обнаружили связь между сверхвыбросами от нефтегазового сектора и более мелкими и не такими заметными выбросами от энергетических сетей. Этот вывод может помочь составить более полную картину глобальных выбросов природного газа.

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Результаты исследования фактически доказывают эффективность использования спутников для выявления и оценки сверхвыбросов метана. Спутники могут сыграть решающую роль в обнаружении и последующей ликвидации преднамеренных выбросов газа.

Метан является основным компонентом природного газа. При попадании в атмосферу его парниковый эффект в краткосрочной перспективе оказывается в 84 раза сильнее, чем у углекислого газа. Ранее ученые Стэнфордского университета выяснили, что метан может угрожать людям даже в их собственных домах — опасное количество парникового газа выбрасывают обычные газовые плиты.

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