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12 минут назад

«Это тупик»: Собчак порассуждала о Крыме на украинском ТВ

Телеведущая и блогер Ксения Собчак в интервью украинскому телеканалу 1+1 заявила, что ни один президент России не откажется от Крыма.

«Это тупик»: Собчак порассуждала о Крыме на украинском ТВ
Фото: ТАССТАСС

Отказ от присоединенной в 2014 году территории Собчак назвала «политическим самоубийством», передает «Газета.ру». Она также отметила, что ни один украинский президент не откажется от желания вернуть Крым.

«И это тупик», - резюмировала Ксения.

Телеведущая выразила уверенность, что Владимир Путин останется президентом России в ближайшие годы, если у него не появятся проблемы со здоровьем.

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«Но и это маловероятно, потому что Владимир Владимирович находится в отличной форме», - отметила Собчак.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.

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