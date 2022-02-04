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33 минуты назад

Российский вирусолог призвал к молчанию в метро во время пандемии

Во время пандемии в метро стоит хранить молчание, как и во многих других общественных местах. К этому россиян призвал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, его слова приводит «Газета.Ru».

Россиян призвали к молчанию в метро во время пандемии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист объяснил, что во время разговора происходит выброс аэрозольных частиц, которые могут содержать коронавирус. При обычном дыхании, отметил вирусолог, риск распространения снижается.

«Во время разговора колеблются голосовые связки, производя аэрозоль из мокроты и слюны, — пояснил эксперт. -— А когда вы дышите, у вас все-таки идет однородный поток, не турбулентный», — объяснил он.

Нетесов отметил, что рядом с поющим человеком находиться еще опаснее.

Ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в России пандемия коронавируса закончится, когда переболеют 80 процентов населения.

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