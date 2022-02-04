Россиян призвали к молчанию в метро во время пандемии

Во время пандемии в метро стоит хранить молчание, как и во многих других общественных местах. К этому россиян призвал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, его слова приводит «Газета.Ru».

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Специалист объяснил, что во время разговора происходит выброс аэрозольных частиц, которые могут содержать коронавирус. При обычном дыхании, отметил вирусолог, риск распространения снижается.

«Во время разговора колеблются голосовые связки, производя аэрозоль из мокроты и слюны, — пояснил эксперт. -— А когда вы дышите, у вас все-таки идет однородный поток, не турбулентный», — объяснил он.

Нетесов отметил, что рядом с поющим человеком находиться еще опаснее.