Бюро Deutsche Welle в Москве закрылось после запрета на вещание

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании в стране. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте канала.

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«Решение российского правительства закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкой телекомпании в России вступило в силу сегодня в 9 часов утра по местному времени», - отмечается в сообщении.

По данным издания, решение о запрете вещания Deutsche Welle в России стало «большим потрясением» для сотрудников.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынесла предписание о прекращении спутникового и иного вещания российского канала RT DE, сославшись на то, что он не запрашивал разрешение.