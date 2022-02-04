Бюро Deutsche Welle в Москве закрылось после запрета на вещание

Московское бюро Deutsche Welle закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании в стране. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте канала.
«Решение российского правительства закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкой телекомпании в России вступило в силу сегодня в 9 часов утра по местному времени», - отмечается в сообщении.
По данным издания, решение о запрете вещания Deutsche Welle в России стало «большим потрясением» для сотрудников.
2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынесла предписание о прекращении спутникового и иного вещания российского канала RT DE, сославшись на то, что он не запрашивал разрешение.
МИД России ответил на запрет закрытием российского корпункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, аннулированием аккредитации всех его сотрудников, а также прекращением спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ.