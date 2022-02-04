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57 минут назад

Оценен масштаб «зарплатного рабства» в России

Большинство россиян (61 процент) не выбирали зарплатный банк самостоятельно. Масштабы «зарплатного рабства» оценила ассоциация «Финтех» в своем исследовании.

Оценен масштаб «зарплатного рабства» в России
Фото: Игорь Иванко / КоммерсантъИгорь Иванко / Коммерсантъ

О возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию знают 81 процент опрошенных. Удовлетворены своей кредитной организацией 55 процентов респондентов, плохую оценку ей поставили 17 процентов. При этом почти 80 процентов, по данным ассоциации, не хотят менять текущий зарплатный банк.

Основными барьерами для этого россияне назвали запрет на смену от работодателя, нежелание заниматься этой процедурой, непонимание, что именно нужно сделать, сложность смены банка и другие причины. Большинство работодателей (57 процентов) для выплаты зарплаты используют только один банк.

В прошлом году в России предложили изменить систему выплаты зарплат, сделав так, чтобы ее можно было переводить по номеру телефона. Такую инициативу выдвинул главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовится провести пилотный проект. «Мы за то, чтобы было меньше рабства мобильного, зарплатного и так далее. Должна быть бесшовность этих процессов и человек имел право выйти из одной системы в другую, и новые технологии дают такую возможность», — отметила она.

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