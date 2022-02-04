Екатерина Мизулина заявила об угрозах

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале об угрозах, которые ей стали поступать.
«Вчера после заявления о том, что Лига Безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру в связи с деятельностью одного из треш-стримеров, в мой адрес начали поступать угрозы и массовые сообщения о деятельности разных треш-стримеров. От граждан, верящих в анонимность в сети», — рассказала общественница.
По словам Мизулиной, поводом послужил ее комментарий в телесюжете, который показали на одном из федеральных каналов. В нем рассказывалось о деструктивной деятельности треш-блогеров. Информационным поводом стал последний случай, когда треш-стример Кирилл Зырянов, известный как VjLink, приехал на отдых в Таиланд, где в итоге избил двух человек. Он ударил девушку по лицу, а также набросился на мужчину в фойе отеля. Видео с издевательствами распространилось в Сети.
Мизулина в комментарии для канала заявила, что «Лига безопасного интернета» подготовила обращение в Генпрокуратуру РФ о проведении проверки в отношении этого треш-стримера.
«Отсидеться в Таиланде ему не удастся», — сказала она в сюжете.
В посте в телеграм-канале она также заявила, что «закона о запрете треш-стримов нужно добиваться: чем быстрее, тем лучше».