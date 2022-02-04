Екатерина Мизулина заявила об угрозах

«Вчера после заявления о том, что Лига Безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру в связи с деятельностью одного из треш-стримеров, в мой адрес начали поступать угрозы и массовые сообщения о деятельности разных треш-стримеров. От граждан, верящих в анонимность в сети», — рассказала общественница.

По словам Мизулиной, поводом послужил ее комментарий в телесюжете, который показали на одном из федеральных каналов. В нем рассказывалось о деструктивной деятельности треш-блогеров. Информационным поводом стал последний случай, когда треш-стример Кирилл Зырянов, известный как VjLink, приехал на отдых в Таиланд, где в итоге избил двух человек. Он ударил девушку по лицу, а также набросился на мужчину в фойе отеля. Видео с издевательствами распространилось в Сети.