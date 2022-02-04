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18 минут назад

Сценарист «Человека с бульвара Капуцинов» Эдуард Акопов умер в 76 лет

Не стало известного сценариста и драматурга Эдуарда Акопова. Ему было 76 лет.

Умер Эдуард Акопов
Фото: Wikipedia Wikipedia

Сегодня, 4 февраля, стало известно о смерти выдающегося деятеля культуры Эдуарда Акопова. Широкому зрителю он известен в первую очередь как сценарист культовой ленты «Человек с бульвара Капуцинов». Он ушел из жизни 31 января в 76 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стал инфаркт как осложнение после коронавируса.

«Его больше нет с нами, Эдуард Тигранович Акопов, первый Президент Гильдии сценаристов СССР, впоследствии Гильдии сценаристов России. Дважды подряд избирался на этот пост. Советский и российский, сценарист, театральный драматург, писатель», — сообщила знакомая Акопова.

Будущая звезда отечественного кинематографа появилась на свет 24 июня 1945 года в Баку, в армянской семье. Эдуард Тигранович не сразу связал жизнь с кинематографом. После школы он поступил в Азербайджанский институт нефти и химии. Окончив вуз, Акопов еще несколько лет проработал на заводах и в НИИ инженером по электронной технике и счетно-вычислительным машинам.

Свои первые рассказы Эдуард Тигранович написал и напечатал еще во время студенчества. Тяга к искусству заставила его в итоге поступить на Высшие курсы сценаристов и режиссеров, которые он окончил в 1972 году. В итоге Акопов написал сценарии к более чем 30 фильмам. Среди них «Будьте моим мужем», «Воскресный папа» и, конечно же, «Человек с бульвара Капуцинов», в котором снялись Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Табаков, Александра Яковлева и другие известные артисты.

Свои последние работы Эдуард Акопов написал в 2000-е: «Парк советского периода» и «Человек с бульвара КапуциноК». Последние годы своей жизни он провел в Лос-Анджелесе. Информации о дате и места похорон звезды отечественного кинематографа пока нет.

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