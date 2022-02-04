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42 минуты назад

Каким было детство в СССР

Россияне с теплотой вспомнили свое детство в СССР, благодаря старой фотографии. Снимок ребенка, катающегося с горки на санках в парке Царицыно, вызвал у пользователей соцсетей настоящую ностальгию. Об этом сообщает Мослента.

1/20  Зимние каникулы. Московские школьники во время катания с ледяной горки, 1987 год
Фото: ТАСС
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2/20 Всесоюзный пионерский лагерь "Артек", 1987 год
Фото: ТАСС
3/20 Юные москвички во время футбола в Солнцевском районе, 1991 год
Фото: ТАСС
4/20 Село Березовка. Дети из семьи Алексеевых помогают своим дедушке и бабушке заготовить дрова для топки печки, 1990 год
Фото: ТАСС
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5/20 Дети играют в "войну" во время плановых тактических учений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил СССР, 1990 год
Фото: РИА Новости
6/20 Девочка качается на качелях в районе Крылатское, 1987 год
Фото: ТАСС
7/20 Школьные каникулы. Дети во время прогулки, 1986 год
Фото: ТАСС
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8/20 День города Твери. Подростки перед началом велогонки на приз Дня города, 1990 год
Фото: ТАСС
9/20 В пионерлагере "Артек". Горнисты трубят сигнал к подъему, 1985 год
Фото: ТАСС
10/20 Дети на строительной площадке в одном из новых районов города Оренбург, 1989 год
Фото: ТАСС
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11/20 Дети во время катания с горки, 1974 год
Фото: ТАСС
12/20 Мальчик во время отдыха, 1989 год
Фото: ТАСС
13/20 Деревенские музыканты во время игры, 1989 год
Фото: ТАСС
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14/20 Школьники на торжественной линейке, 1983 год
Фото: ТАСС
15/20  Во время открытия спортивного праздника на одном из дворовых кортов города Набережные Челны, 1989 год
Фото: ТАСС
16/20 Дети на игровой площадке детского сада-яслей, 1987 год
Фото: ТАСС
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17/20 Новгородская область. Внуки и правнуки холынских старожилов, 1991 год
Фото: ТАСС
18/20 Всесоюзный пионерский лагерь "Артек". Пионерский костер в одном из отрядов дружины, 1986 год
Фото: ТАСС
19/20 Первомайская демонстрация трудящихся на Красной площади в Москве, 1988 год
Фото: РИА Новости
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20/20 Детские соревнования на гоночных автомобилях на площадке Дворца спорта в Лужниках, 1987 год
Фото: РИА Новости

«На самом деле, это могло быть в любой точке СССР. Фотография передает наше счастливое детство!» — написал автор топика.

«Я тоже так умела, с братом и мальчишками каталась с горки. Но они, конечно, делали круче, чем я», «Любимые санки! Детство прекрасное наше», — с теплотой отметили юзеры.

Каким было детство с СССР и как выглядели советские дети в галерее от «Рамблера».

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