Каким было детство в СССР

Россияне с теплотой вспомнили свое детство в СССР, благодаря старой фотографии. Снимок ребенка, катающегося с горки на санках в парке Царицыно, вызвал у пользователей соцсетей настоящую ностальгию. Об этом сообщает Мослента.
«На самом деле, это могло быть в любой точке СССР. Фотография передает наше счастливое детство!» — написал автор топика.
«Я тоже так умела, с братом и мальчишками каталась с горки. Но они, конечно, делали круче, чем я», «Любимые санки! Детство прекрасное наше», — с теплотой отметили юзеры.
Каким было детство с СССР и как выглядели советские дети в галерее от «Рамблера».