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53 минуты назад

В московском метро заметили альпаку

Пассажиры московского метро сняли на видео оказавшуюся в подземке альпаку - домашнее копытное животное, похожее на ламу. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В московском метро заметили альпаку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, сначала альпака гуляла по вагону свободно, но затем ее взяли на привязь.

Очевидцы рассказали, что животное вместе с хозяйкой вышло на станции «Краснопресненская».

Ранее в метро Харькова пассажиры заметили лису, бегавшую по тоннелю. Сначала ее увидели на лестнице - она бежала к турникету на выход, затем по громкоговорителям начало звучать объявление и животное, испугавшись, бросилось вниз.

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