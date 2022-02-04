В московском метро заметили альпаку

Пассажиры московского метро сняли на видео оказавшуюся в подземке альпаку - домашнее копытное животное, похожее на ламу. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
По данным канала, сначала альпака гуляла по вагону свободно, но затем ее взяли на привязь.
Очевидцы рассказали, что животное вместе с хозяйкой вышло на станции «Краснопресненская».
Ранее в метро Харькова пассажиры заметили лису, бегавшую по тоннелю. Сначала ее увидели на лестнице - она бежала к турникету на выход, затем по громкоговорителям начало звучать объявление и животное, испугавшись, бросилось вниз.