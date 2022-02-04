В московском метро заметили альпаку

Пассажиры московского метро сняли на видео оказавшуюся в подземке альпаку - домашнее копытное животное, похожее на ламу. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, сначала альпака гуляла по вагону свободно, но затем ее взяли на привязь.

Очевидцы рассказали, что животное вместе с хозяйкой вышло на станции «Краснопресненская».