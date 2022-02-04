Россияне стали чаще заказывать уборку на дом

Спрос на уборку на дому увеличился в 2021 году на 82%. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса для привлечения заказов на услуги "Авито Услуг".

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"Спрос на услуги по уборке по всей стране вырос на 82% год к году. Спрос на глажку белья за прошедший год по всей стране вырос в 4,5 раза. Наибольший рост спроса за год зафиксирован в Ижевске (в 11 раз), Твери (4,5 раза), Санкт-Петербурге (в 4 раза), Перми (в 3,5 раза) и Омске (в 3 раза). А вот самостоятельно гладить белье предпочитали жители Курска (там за 2021 год спрос упал на 99%) и Иркутска (-57%). Средняя цена по стране за прошедший год увеличилась на 43% и составила 400 рублей за один килограмм вещей. Дороже всего приходилось платить как раз жителям Иркутска (там цена начиналась от 1 500 рублей за кг), а дешевле всего - тюменцам (от 100 рублей за кг)", - говорится в исследовании.

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В топе клининговых услуг оказался также вывоз мусора - спрос за 2021 год вырос в два раза. Чаще всего заказывали услугу в Кемерове (+140%), Иркутске (+126%), Кирове (+125%), Красноярске (+119%) и Астрахани (+110%). Чуть менее востребованной услуга по вывозу мусора оказалась в южных районах нашей страны: Набережных Челнах (+60%), Краснодаре (+65%) и Ростове-на-Дону (+66%). Цена сильно зависела от вида и количества мусора. Если это простые бытовые отходы, средняя стоимость начиналась от 250 рублей за один килограмм. В случае, если необходимо было вывезти нерабочую технику, макулатуру или старые предметы интерьера, приходилось доплачивать еще 300-400 рублей.

Чистка мебели

К тому же, за прошедший год россияне стали чаще заказывать чистку мягкой мебели (+59%). Тренд последних лет - осознанное потребление. Поэтому, чтобы не покупать новую мебель, россияне предпочитали обновлять старую, отдавая ее в химчистку мастерам. В Твери и Курске динамика спроса на чистку мебели за 2021 год была самой высокой - рост на 125% и 108% соответственно. А жители Ростова-на-Дону и Тольятти в прошедшем году обновляли старую мебель реже, чем жители других городов, поэтому там спрос увеличился на 22%.

Цена за обработку одного квадратного метра мебели по России выросла на 25% и в среднем начиналась от 250 рублей. В Кирове, Санкт-Петербурге и Твери - от 500 рублей, а в Барнауле и Астрахани - от 100 рублей. Однако стоит обратить внимание, что точная стоимость будет зависеть от площади мебели, материалов, из которых она изготовлена, и ее общего состояния. Например, освежить кухонный уголок обойдется намного дешевле, чем привести в порядок старый диван в гостиной.

"На уборку всегда уходят силы и время, поэтому многие делегировали эту задачу специалистам. После нескольких волн локдауна люди стали больше внимания уделять порядку в доме. К тому же увеличился и объем предложения таких услуг - клининг стал доступнее для бо льшего количества людей. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет. На "Авито Услугах" мастера также могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный бейдж "Документы проверены". Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста", - отмечает руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков.