В ВОЗ сообщили о скором завершении регистрации «Спутника V»

«Я очень хороший оптимист . Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать», — рассказала она.