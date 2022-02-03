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43 минуты назад

Какое наследство оставил Виктор Мережко

Сценарист и режиссер Виктор Мережко оставил детям недвижимость стоимостью в миллионы рублей, сообщает kp.ru.

Известно, что сын и дочь Виктора Ивановича будут получать авторские отчисления только за картины "Сонька Золотая Ручка" и "Сонька. Продолжение легенды", которые Мережко снял как режиссер и сценарист. На них были оформлены авторские права, а вот за остальные киноработы Мережко получал гонорар.

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В Санкт-Петербурге у Мережко осталась небольшая квартира площадью 45 кв м на улице Шпалерная в доходном доме Н.А. Синельникова 1907 года постройки, ее стоимость - от 17 млн руб.

В Москве у него осталось две трехкомнатных квартиры неподалеку от метро Аэропорт площадью 75 кв м и 77 кв м. Стоимость каждой - около 25 млн руб. В Подмосковье у артиста есть дача в деревне, где стоимость домов начинается от 7 млн руб., также у него был земельный участок в Истринском районе Подмосковья.

Известно, что имущественных споров в семье Мережко не будет: вся недвижимость в равных долях по договоренности будет разделена между Иваном и Марией Мережко. Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет от последствий коронавируса. Его похоронили 3 февраля в Москве.

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