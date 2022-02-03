Украинские полярники показали забавное видео с пингвинами

На кадрах видно, как эти пингвины выпрыгивают из воды на берег.

«Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра!» - говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

При этом ученые заметили, что во время разгона пингвины оставляют вокруг себя в воде много пузырьков воздуха. При это птицы его не выдыхали, а он уходил от перьев.