Украинские полярники показали забавное видео с пингвинами

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" показали забавное видео с пингвинами. Видео публикует telegram-канал «УНИАН» со ссылкой на facebook-страницу «Национального антарктического научного центра».
На кадрах видно, как эти пингвины выпрыгивают из воды на берег.
«Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра!» - говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.
При этом ученые заметили, что во время разгона пингвины оставляют вокруг себя в воде много пузырьков воздуха. При это птицы его не выдыхали, а он уходил от перьев.