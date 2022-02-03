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1 час назад

Жители села отвезли по горам женщину в строительной тачке. Видео

Жительницу дагестанского села Хушет пришлось везти домой из больницы в строительной тачке по каменистой горной дороге. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что две недели назад беременную девушку на носилках донесли до ближайшей деревни, чтобы оттуда отвезти в медучреждение. Ребёнка при родах она потеряла.

Стоит отметить, что в Хушет не летает санавиация, и дороги, по которой могла бы проехать скорая, там нет.

По сообщениям местных СМИ, переезжать из Хушета жители не хотят, а проводить отдельную дорогу в село, где проживают 900 человек, нерентабельно.

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