Жительницу дагестанского села Хушет пришлось везти домой из больницы в строительной тачке по каменистой горной дороге. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

Сообщается, что две недели назад беременную девушку на носилках донесли до ближайшей деревни, чтобы оттуда отвезти в медучреждение. Ребёнка при родах она потеряла.

Стоит отметить, что в Хушет не летает санавиация, и дороги, по которой могла бы проехать скорая, там нет.