Перечислены самые ранние симптомы "омикрон"-штамма

Эксперты выявили, какие симптомы коронавируса при заражении "Омикроном" могут проявиться раньше всего. Об этом сообщает газета Express.

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Специалисты сообщили, что уже через два дня после контакта с заболевшим люди могут испытать першение в горле и боль в пояснице. Кроме того, вероятны ночная потливость и ломота в теле.

К неприятным ощущениям в первые дни заражения также относится головная боль.

По информации медиков, в некоторых случаях появление симптомов заражения COVID-19 может наступать через 14 дней. При выявлении симптомов заболевания людей просят самоизолироваться на 10 дней и протестироваться на наличие коронавируса.