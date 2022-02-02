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1 час назад

В Госдуме предложили еще один обязательный ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе необходимо сделать обязательным для выпускников школ, считают депутаты Госдумы Олег Смолин и Анатолий Вассерман.

2 февраля более 46 тысяч учеников 11 классов написали итоговое сочинение по литературе, которое должно стать допуском к государственной итоговой аттестации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин в комментарии «Ура.ру» заявил, что экзамен по литературе следует сдавать наряду с другими обязательными ЕГЭ.

«Мы неоднократно предлагали в рамках наших законопроектов ввести экзамен по литературе не в плане допуска к ЕГЭ, как сейчас, а сделать предмет обязательным, либо в виде сочинения, либо в форме устной, чтобы дать возможность учащимся показать, чему они научились, и как хорошо они знают, в том числе, великую русскую литературу», - сказал Смолин.

Он отметил, что законопроект о ЕГЭ по литературе неоднократно отклонялся, но он и другие авторы рассчитывают, что «ни завтра, так через какое-то время, но реформирование системы выпускных экзаменов в России произойдет».

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Инициативу о вводе обязательного экзамена по литературе поддерживает член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман.

По его мнению, в том, как школьник понимает литературу, «отражается львиная доля того, что связано с взаимоотношениями людей, их душевными движениями». При этом формат ЕГЭ для проверки понимания литературы «пока недостаточен».

«В мое время понимание литературы проверялось сочинениями, также сделать это можно через вопросы и краткие ответы, что неплохо отработано в интеллектуальных играх. Но, насколько я наслышан, специалистов по составлению вопросов для интеллектуальных игр для этого не привлекают, хотя я предлагал это сделать еще на заре становления ЕГЭ в России», - отметил Вассерман.

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