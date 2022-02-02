В Госдуме предложили еще один обязательный ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по литературе необходимо сделать обязательным для выпускников школ, считают депутаты Госдумы Олег Смолин и Анатолий Вассерман.

2 февраля более 46 тысяч учеников 11 классов написали итоговое сочинение по литературе, которое должно стать допуском к государственной итоговой аттестации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин в комментарии «Ура.ру» заявил, что экзамен по литературе следует сдавать наряду с другими обязательными ЕГЭ.

«Мы неоднократно предлагали в рамках наших законопроектов ввести экзамен по литературе не в плане допуска к ЕГЭ, как сейчас, а сделать предмет обязательным, либо в виде сочинения, либо в форме устной, чтобы дать возможность учащимся показать, чему они научились, и как хорошо они знают, в том числе, великую русскую литературу», - сказал Смолин.

Он отметил, что законопроект о ЕГЭ по литературе неоднократно отклонялся, но он и другие авторы рассчитывают, что «ни завтра, так через какое-то время, но реформирование системы выпускных экзаменов в России произойдет».

Инициативу о вводе обязательного экзамена по литературе поддерживает член комитета Госдумы по просвещению, журналист, публицист Анатолий Вассерман.

По его мнению, в том, как школьник понимает литературу, «отражается львиная доля того, что связано с взаимоотношениями людей, их душевными движениями». При этом формат ЕГЭ для проверки понимания литературы «пока недостаточен».