Люди с ОРВИ выстроились в очереди в поликлиники в Краснодаре. Видео

Десятки людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) выстроились в очереди около поликлиник Краснодара, чтобы попасть на прием к терапевту и сдать ПЦР-тест.
На кадрах, снятых во вторник, горожане стоят на улице возле отделений для пациентов с повышенной температурой, ожидая возможности попасть внутрь лечебных учреждений.
По словам жительницы Краснодара Ольги, накануне она потратила пять часов в очереди на прием к терапевту, а сегодня сдала ПЦР-тест за полтора часа.
"Вообще я со вчерашнего дня пришла с ОРВИ, чтобы мне дали больничный, лечение назначили. И в итоге как оказалось, мы вот такой вот толпой там стояли все с восьми утра, и причем стояли те, у кого положительный тест на COVID. Получается, ты пришел с ОРВИ, а уйдешь с положительным COVID", - посетовала горожанка.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов заявил о возрастании числа обращений в службу скорой медицинской помощи до семи тысяч в сутки.