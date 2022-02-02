Люди с ОРВИ выстроились в очереди в поликлиники в Краснодаре. Видео

"Вообще я со вчерашнего дня пришла с ОРВИ, чтобы мне дали больничный, лечение назначили. И в итоге как оказалось, мы вот такой вот толпой там стояли все с восьми утра, и причем стояли те, у кого положительный тест на COVID. Получается, ты пришел с ОРВИ, а уйдешь с положительным COVID", - посетовала горожанка.