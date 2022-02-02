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41 минуту назад

Известна стоимость наследства актера Леонида Куравлева

Наследство народного артиста РСФСР Леонида Куравлева оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что только пятикомнатная квартира актера в Доме на набережной может стоить более 82 миллионов рублей. Помимо нее наследники получат дачу в Подмосковье за 10 миллионов рублей, а также банковские счета с деньгами. В своем завещании он объявил наследниками сына Василия и дочь Екатерину, которые получат по половине нажитого звездным отцом, сообщает газета.

Накануне церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым завершилась в столичной Центральной клинической больнице.

Проститься с легендой российского кинематографа пришли его близкие, друзья и коллеги. Так, глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что Куравлев обладал несравненным талантом и предельной скромностью.

Семью Куравлева осудили за проведение закрытых похорон

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года.

Куравлев был женат на учительнице Нине Васильевне. Они прожили вместе 52 года. Супруга артиста скончалась в 2012 году. После ее смерти Куравлев начал вести затворнический образ жизни. У актера двое детей: дочь — психотерапевт Ксения и сын — бизнесмен Василий, а также три внука — Степан, Федор и Григорий. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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