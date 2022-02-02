Таджикский блогер на видео порвал российский паспорт

Стоит отметить, что, уничтожение российского паспорта проходит по Кодексу административных правонарушений. Наказание предусматривает штраф от 100 до 300 рублей. Но на обложке документа есть герб России, а уничтожение государственных символов влечет за собой уголовное дело. Об этом рассказал юрист Василий Воробьев.