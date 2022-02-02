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43 минуты назад

Таджикский блогер на видео порвал российский паспорт

Таджикский блогер на камеру порвал российский паспорт. Видео публикует telegram-канал «360tv».

Стоит отметить, что, уничтожение российского паспорта проходит по Кодексу административных правонарушений. Наказание предусматривает штраф от 100 до 300 рублей. Но на обложке документа есть герб России, а уничтожение государственных символов влечет за собой уголовное дело. Об этом рассказал юрист Василий Воробьев.

По его словам, если у блогера нет российского гражданства, то его могут лишить вида на жительство и депортировать из страны.

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