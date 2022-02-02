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51 минуту назад

Раскрыты секреты правильного употребления кофе во время еды

Пить кофе во время еды можно, особенно если он сварен из натурального продукта и не содержит добавок, заявила диетолог Антонина Саволюк, пишет РИА Новости.

Раскрыты секреты правильного употребления кофе во время еды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист объяснила, что биологически активные вещества, антиоксиданты и катехины, которые содержит напиток, легко связываются с белками и кальцием. «Если вы запиваете кофе жирную еду с животным белком, добавляете в напиток молоко или сливки, то вся его польза, к сожалению, теряется», — уточнила она. Дополнительно воздействует танин, который трудно переваривается с белками.

Саволюк посоветовала пить кофе во время завтрака или между перекусами. Так как кофе сильно обезвоживает организм и «окисляет» кислотно-щелочной баланс, она рекомендует каждый раз запивать его стаканом воды. «Также оказывает мочегонный эффект, выводит воду из кровяного русла. Поэтому стаканчик воды после чашки кофе — привычка, которая будет полезна для всех», — раскрыла она секреты правильного употребления напитка.

Диетолог призвала помнить об индивидуальных противопоказаниях. К примеру, этот напиток запрещают употреблять при риске остеопороза, гипертонии или наличии кокков в организме. Нельзя пить кофе людям с гастритом, язвенной болезнью.

Ранее врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что в умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность.

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