Михалков рассказал о предательстве Ельцина

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В программе «Бесогон ТВ» Михалков напомнил, что в 1990-е годы Ельцин фактически передал страну под внешнее управление.

По словам режиссера, американские руководители поставили перед Ельциным задачу «обескровить и развалить Россию», и он с ней почти справился.

Михалков подчеркнул, что считает действия экс-президента предательством.

Кинорежиссер также напомнил, как Ельцин воспевал американских кураторов, «прикрываясь лозунгами о свободе и демократии».

1 февраля Борису Ельцину исполнился бы 91 год. В Екатеринбурге по случаю дня рождения первого президента РФ прошли памятные мероприятия.