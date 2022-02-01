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12 минут назад

Михалков рассказал о предательстве Ельцина

Кинорежиссер Никита Михалков заявил о предательстве первого президента России Бориса Ельцина, пишет «Царьград».

Михалков рассказал о предательстве Ельцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В программе «Бесогон ТВ» Михалков напомнил, что в 1990-е годы Ельцин фактически передал страну под внешнее управление.

По словам режиссера, американские руководители поставили перед Ельциным задачу «обескровить и развалить Россию», и он с ней почти справился.

Михалков подчеркнул, что считает действия экс-президента предательством.

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Кинорежиссер также напомнил, как Ельцин воспевал американских кураторов, «прикрываясь лозунгами о свободе и демократии».

1 февраля Борису Ельцину исполнился бы 91 год. В Екатеринбурге по случаю дня рождения первого президента РФ прошли памятные мероприятия.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин рассказал, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США «в качестве советников, официальных сотрудников». По его словам, этих сотрудников ЦРУ потом судили в США из-за участия в приватизации в РФ, что нарушало американские законы.

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