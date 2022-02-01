Названы шесть кожных симптомов омикрона

Шесть симптомов, которые легко списать на сухость кожи или аллергию, нельзя игнорировать, потому что они могут свидетельствовать о заражении новым штаммом коронавируса омикрон, пишет The Sun.

На протяжении всей пандемии люди, заразившиеся Covid, демонстрировали множество симптомов, среди которых постоянный кашель, высокая температура и потеря обоняния в качестве основных признаков.

Омикрон действует мягче, чем его предшественники, и большинство людей страдают от симптомов простуды. Три наиболее распространенных признака омикрона включают , кашель, усталость и головную боль.

Но у некоторых людей также могут проявляться кожные симптомы. Их шесть.

Первый из них - бледность или синюшность кожи. Он может означать низкий уровень кислорода в крови. Рекомендуется немедленно обратиться за помощью при изменении цвета кожи, а также проблемах с дыханием, постоянной боли или давлении в груди, вялости, бледности или спутанность сознания.

Также среди кожных симптомов омикрона - крапивница, потница, включая папулезную и вискулярную сыпь, а также сухость кожи.

Кроме того, встречается такой симптом, как «ковидные пальцы». Он чаще проявляется у детей и подростков в виде красных воспаленных пальцев ног, иногда с сыпью, волдырями и отеком.

Пораженные пальцы ног могут выглядеть красными или фиолетовыми. У некоторых пациентов также могут появляться болезненные шишки или гной. Этот симптом может проявляться неделями или месяцами, часто у людей, страдающих от него, нет классических симптомов Covid.