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1 час назад

Умерла писательница Наталья Нестерова

Писательница Наталья Нестерова ушла из жизни в возрасте 66 лет. Об этом во вторник пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на издательство АСТ.

Умерла писательница Наталья Нестерова
Фото: nesterova.ast.runesterova.ast.ru

"Издательство АСТ получило печальную новость - 31 января не стало любимой миллионами читателей писательницы Натальи Нестеровой. Известие стало ударом для всех, кто любил ее прекрасные книги. <...> Наталья Владимировна навсегда останется для нас человеком необыкновенной красоты, благородства и обаяния. Для издательства АСТ было большой честью и счастьем издавать ее книги", - говорится в сообщении.

Наталья Нестерова родилась 1 октября 1955 года. Окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В 2002 году был издан первый роман писательницы "Уравнение со всеми известными". С тех пор она написала более 30 книг, тираж которых превысил 7 млн экземпляров. Работала также корреспондентом, заведовала отделом биологии и медицины в журнале "Наука и жизнь", была главным редактором газеты "Здоровье и мы".

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