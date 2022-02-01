Семью Куравлева осудили за проведение закрытых похорон

Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Почитатели творчества легенды советского кино были огорчены, узнав, что его родственники организовали закрытую церемонию прощания.

Родственники, коллеги и друзья артиста простились с ним в зале Центральной клинической больницы Управления делами президента России. Там же прошел обряд отпевания, после чего процессия с гробом направилась к кладбищу.

Рядом со зданием больницы стояли журналисты — им не разрешили пройти на траурную церемонию. Поклонников Куравлева также не пустили на похороны. Зрители, почитавшие талант артиста, были разочарованы решение родственников, не давшим им отдать последнюю дань уважения звезде советского кино. По словам некоторых пользователей Сети, семья актера лишила его последних аплодисментов.

«Я думаю, народ должен был проститься с любимым актером, а вместо этого какие-то непонятные молодцы стоят, кого охраняют, непонятно. Неприятные кадры. Наш любимый актер заслужил прощание со своими зрителями», — заметили комментаторы в социальных сетях.