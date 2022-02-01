Лишенный шенгенской визы Милонов объяснился

Польша попросила. Я в Польше не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии и мы показали, как поляки использовали водомёты против детей и газ. Ну, видимо, они обиделись, что их скотскую сущность показали, они решили по-мелкому отомстить, — высказался Милонов.