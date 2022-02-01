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57 минут назад

«Польша попросила»: Милонов высказался о причине лишения шенгенской визы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что ему аннулировали шенгенскую визу из-за того, что он снимал фильм о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. По мнению политика, поляки «обиделись», потому что он обнажил их «скотскую сущность», пишет «360».

Лишенный шенгенской визы Милонов объяснился
Фото: ТАССТАСС

Польша попросила. Я в Польше не был никогда, но, видимо, это связано с тем, что я снимал фильм про ситуацию на границе Польши и Белоруссии и мы показали, как поляки использовали водомёты против детей и газ. Ну, видимо, они обиделись, что их скотскую сущность показали, они решили по-мелкому отомстить, — высказался Милонов.

Депутат подчеркнул, что не собирался ехать в Польшу в будущем. По словам политика, у него была запланирована рабочая встреча в Финляндии. Милонов отметил, что финские коллеги возмущены таким поступком и сейчас они разбираются, почему парламентарию аннулировали визу.

Ранее Милонов раскритиковал рекомендации Министерства спорта и молодёжи Украины для спортсменов на Олимпиаде в Пекине, в частности, запрет стоять рядом с россиянами и давать интервью на русском языке. Политик сравнил данные меры со схожей ситуацией на летних Олимпийских играх 1972 года, проводимых в Германии и отмеченных антисоветскими провокациями.

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