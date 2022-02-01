Названы самые дорогие и дешевые для жизни города России

Самым дорогим стал чукотский Анадырь, самым дешёвым — ингушский Назрань

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Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в 290 населённых пунктах России за 2021 год. Самые высокие цены зафиксированы в Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа. Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг там на 57% выше, чем в среднем по России.Отдалённые районы Дальнего Востока традиционно становятся самыми дорогими для проживания, пишет РБК.

Анадырь лидирует в рейтинге пятый год подряд. За ним следуют якутские населённые пункты Зырянка и Мирный, камчатский посёлок Палана и административный центр Петропавловск-Камчатский.Москва не вошла в первую десятку рейтинга: стоимость проживания в столице на 28% выше, чем в среднем по России. Санкт-Петербург оказался лишь в четвёртой десятке.

Дешевле всего потребительские товары и услуги стоят в ингушском города Назрань — на 25% меньше, чем в среднем по стране, и в два раза меньше, чем в Анадыре.