Названы самые дорогие и дешевые для жизни города России

Росстат опубликовал индекс стоимости жизни в 290 населённых пунктах России за 2021 год. Самые высокие цены зафиксированы в Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа. Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг там на 57% выше, чем в среднем по России.Отдалённые районы Дальнего Востока традиционно становятся самыми дорогими для проживания, пишет РБК.
Анадырь лидирует в рейтинге пятый год подряд. За ним следуют якутские населённые пункты Зырянка и Мирный, камчатский посёлок Палана и административный центр Петропавловск-Камчатский.Москва не вошла в первую десятку рейтинга: стоимость проживания в столице на 28% выше, чем в среднем по России. Санкт-Петербург оказался лишь в четвёртой десятке.
Дешевле всего потребительские товары и услуги стоят в ингушском города Назрань — на 25% меньше, чем в среднем по стране, и в два раза меньше, чем в Анадыре.
Также низкая стоимость жизни зафиксирована в других населённых пунктах Ингушетии, Чувашии и Мордовии.Индекс стоимости жизни не учитывает размер среднего дохода жителей. Среднемесячная зарплата на Чукотке составила 123 тыс. ₽ в октябре 2021 года — это в 2,2 раза больше, чем в среднем по России.