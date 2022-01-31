В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
41 минуту назад

Россиянин выиграл полмиллиарда в лотерею

Вторым выигравшим 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал житель Севастополя Владимир Исаков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Россиянин выиграл полмиллиарда в лотерею
Фото:  vk.com/stoloto vk.com/stoloto

Победитель рассказал, что счастливый билет ему подарила жена. Участвовать в лотереях – традиция семьи Исаковых, но о таком крупном выигрыше они даже не мечтали.

Владимир сообщил, что планирует путешествие с семьей в Санкт-Петербург и покупку недвижимости в Москве. Кроме того, он хочет осуществить мечту дочери открыть собственную школу танцев, а также намерен купить дочери и зятю новый дом. Часть выигрыша уйдет на благотворительность: семья планирует помогать детям, приютам для животных и знакомым, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

«Этот выигрыш подарил нам с женой уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за будущее нашей дочери. В этом году мы отмечаем 25-летие совместной жизни. Все это время мы трудились не покладая рук. Вместе проходили через все сложности и потери. Мы знаем цену деньгам и не собираемся менять свои привычки и доброе отношение к людям», - заверил победитель лотереи.

Россиянка выиграла полмиллиарда рублей в лотерею

Первого января 2022 года состоялся новогодний розыгрыш «Русского лото», по итогам которого двое россиян разделили между собой главный приз – миллиард рублей. Второй обладательницей 500 млн рублей стала Светлана Брагина из Краснодарского края.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители