Россиянин выиграл полмиллиарда в лотерею

Вторым выигравшим 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал житель Севастополя Владимир Исаков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Победитель рассказал, что счастливый билет ему подарила жена. Участвовать в лотереях – традиция семьи Исаковых, но о таком крупном выигрыше они даже не мечтали.
Владимир сообщил, что планирует путешествие с семьей в Санкт-Петербург и покупку недвижимости в Москве. Кроме того, он хочет осуществить мечту дочери открыть собственную школу танцев, а также намерен купить дочери и зятю новый дом. Часть выигрыша уйдет на благотворительность: семья планирует помогать детям, приютам для животных и знакомым, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
«Этот выигрыш подарил нам с женой уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за будущее нашей дочери. В этом году мы отмечаем 25-летие совместной жизни. Все это время мы трудились не покладая рук. Вместе проходили через все сложности и потери. Мы знаем цену деньгам и не собираемся менять свои привычки и доброе отношение к людям», - заверил победитель лотереи.
Первого января 2022 года состоялся новогодний розыгрыш «Русского лото», по итогам которого двое россиян разделили между собой главный приз – миллиард рублей. Второй обладательницей 500 млн рублей стала Светлана Брагина из Краснодарского края.