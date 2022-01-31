Россиянин выиграл полмиллиарда в лотерею

«Этот выигрыш подарил нам с женой уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за будущее нашей дочери. В этом году мы отмечаем 25-летие совместной жизни. Все это время мы трудились не покладая рук. Вместе проходили через все сложности и потери. Мы знаем цену деньгам и не собираемся менять свои привычки и доброе отношение к людям», - заверил победитель лотереи.