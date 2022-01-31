Проценко объяснил отличие омикрона от других штаммов

Вызванный омикрон-штаммом коронавирус протекает более быстро и поражает меньше легочной ткани, но есть риски для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявил главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.
«С одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», - сказал Проценко.
При этом он отметил, что из-за двух-трехдневной лихорадки с температурой в 39 градусов, которая сопровождается слабостью, есть риски для пациентов старше 60 лет, больных с морбидным ожирением и с сопутствующей патологией.
«Вот этот пик лихорадки может сопровождаться и обострением, декомпенсацией, ухудшением по их сопутствующей патологии», - пояснил врач.
По его словам, несмотря лавинообразный рост заболевших, нет лавинообразного роста госпитализаций. При этом он подчеркнул, что нагрузка на амбулаторную часть системы здравоохранения резко возросла.
«Несмотря на то, что есть понимание, что омикрон вымещает дельту, все равно дельта продолжает циркулировать, и все равно к нам приезжают пациенты с КТ 2, 3, 4 – большим объемом поражения. Поэтому, мне кажется, не время расслабляться точно», - добавил Проценко.