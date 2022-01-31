Проценко объяснил отличие омикрона от других штаммов

Вызванный омикрон-штаммом коронавирус протекает более быстро и поражает меньше легочной ткани, но есть риски для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, заявил главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI.

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«С одной стороны, его быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения легочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», - сказал Проценко.

При этом он отметил, что из-за двух-трехдневной лихорадки с температурой в 39 градусов, которая сопровождается слабостью, есть риски для пациентов старше 60 лет, больных с морбидным ожирением и с сопутствующей патологией.

«Вот этот пик лихорадки может сопровождаться и обострением, декомпенсацией, ухудшением по их сопутствующей патологии», - пояснил врач.

По его словам, несмотря лавинообразный рост заболевших, нет лавинообразного роста госпитализаций. При этом он подчеркнул, что нагрузка на амбулаторную часть системы здравоохранения резко возросла.