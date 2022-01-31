Названы сохраняющиеся после COVID необычные симптомы

Омикрон-штамм коронавируса может вызывать сильные боли в пояснице и головокружение. Иногда эти симптомы сохраняются после выздоровления, пишет Daily Express, ссылаясь на данные приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.
Врачи подтверждают, что боль в пояснице возникает при омикрон-штамме чаще, чем при дельте. Миалгия – боль в мышцах – является одним из основных симптомов нового штамма.
При этом, по данным ZOE COVID Study, классические симптомы инфекции, такие как кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния, теперь проявляются реже. Они были зафиксированы лишь у 50% пользователей приложения.
Ранее главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вызванный омикрон-штаммом коронавирус протекает быстрее, поражает меньше легочной ткани и, как следствие, вызывает меньше пневмоний. При этом, по его словам, сопровождающая заболевание высокая температура может быть опасна для пациентов старше 60 лет, больных с морбидным ожирением и с сопутствующей патологией.