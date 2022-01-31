Названы сохраняющиеся после COVID необычные симптомы

Омикрон-штамм коронавируса может вызывать сильные боли в пояснице и головокружение. Иногда эти симптомы сохраняются после выздоровления, пишет Daily Express, ссылаясь на данные приложения ZOE COVID Study для мониторинга признаков инфекции.

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Врачи подтверждают, что боль в пояснице возникает при омикрон-штамме чаще, чем при дельте. Миалгия – боль в мышцах – является одним из основных симптомов нового штамма.

При этом, по данным ZOE COVID Study, классические симптомы инфекции, такие как кашель, лихорадка, потеря вкуса и обоняния, теперь проявляются реже. Они были зафиксированы лишь у 50% пользователей приложения.