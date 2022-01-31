«Глубоко скорблю»: Стеклов отреагировал на смерть Мережко

Актер театра и кино Владимир Стеклов прокомментировал новость об уходе из жизни режиссера и сценариста Виктора Мережко . В беседе с «Радио 1» он подчеркнул , что глубоко скорбит.

«Он был большим профессионалом в кинематографе и в театре. Потому что первые его пьесы шли сначала именно в московских театрах. Его "Пролетарская мельница счастья" была просто хитом того времени», — приводятся в материале слова Стеклова.

Мережко умер 30 января от коронавируса. Сценарист заболел COVID-19 еще в декабре 2021 года, но принял решение лечиться дома. В больницу его привез сын 10 января, на тот момент у Мережко было поражено 95% легких. Мужчину сразу положили в реанимацию и прооперировали. После нее Мережко стало лучше, однако через неделю он скончался.