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24 минуты назад

«Глубоко скорблю»: Стеклов отреагировал на смерть Мережко

Актер театра и кино Владимир Стеклов прокомментировал новость об уходе из жизни режиссера и сценариста Виктора Мережко. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что глубоко скорбит.

«Глубоко скорблю»: Стеклов отреагировал на смерть Мережко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он был большим профессионалом в кинематографе и в театре. Потому что первые его пьесы шли сначала именно в московских театрах. Его "Пролетарская мельница счастья" была просто хитом того времени», — приводятся в материале слова Стеклова.

Актер неоднократно снимался в проектах, сценарии к которым написал Мережко. В частности, Стеклов играл в «Линии жизни».

«Я глубоко скорблю. Витя был прекраснейшим человеком», — подчеркнул Стеклов.

Мережко умер 30 января от коронавируса. Сценарист заболел COVID-19 еще в декабре 2021 года, но принял решение лечиться дома. В больницу его привез сын 10 января, на тот момент у Мережко было поражено 95% легких. Мужчину сразу положили в реанимацию и прооперировали. После нее Мережко стало лучше, однако через неделю он скончался.

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